Jujutsu Kaisen: Cursed Clash ora disponibile su console e PC, ecco il trailer di lancio

Da ora Jujutsu Kaisen: Cursed Clash è disponibile nei negozi per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Per l'occasione Bandai Namco ha pubblicato un trailer che ricorda la disponibilità nei negozi del gioco.

Come possiamo vedere il filmato mostra le mosse più iconiche del cast di personaggi principali e secondarie dell'opera di Gege Akutami e alcune scene che ricalcano fedelmente la prima stagione dell'anime e il film Jujutsu Kaisen 0.