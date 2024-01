Jujutsu Kaisen: Cursed Clash regalerà un gioco di baseball a 8-bit nelle edizioni Deluxe e Ultimate

Jujustu RBI, o Jujusta 2024 (a seconda del territorio) è un gioco di baseball in stile 8-bit, che sarà dato come extra a tutti gli acquirenti delle edizioni Deluxe e Ultimate di Jujutsu Kaisen: Cursed Clash. Sì, è un gioco completo vero e proprio che guarda ai classici del genere per NES, facendo scendere in campo i personaggi della celebre serie giapponese.