Test Drive Unlimited Solar Crown ha un periodo d'uscita definito da Nacon

Test Drive Unlimited Solar Crown è il nuovo capitolo dell'antica serie automobilistica, che dopo un rinvio potrebbe avere un periodo d'uscita più definito da parte del publisher Nacon, e potrebbe arrivare prima di quanto si pensi.

Questo perché i documenti finanziari di Nacon lo piazzano, in effetti, all'interno del primo trimestre del 2024, ovvero entro la fine di marzo 2024, almeno in base ai programmi attuali del publisher, che potrebbero essere rispettati visto che il gioco è già incappato in uno spostamento dal 2023 a quest'anno.

Previsto arrivare prima nel quarto trimestre del 2023, il gioco è stato rinviato ufficialmente al 2024 in occasione dell'annuncio del beta test fissato lo scorso luglio, ma finora era previsto nella prima metà dell'anno, dunque questa ulteriore precisazione stringe il cerchio intorno a un periodo più vicino di quanto ci si aspettasse.