Test Drive Unlimited: Solar Crown, closed beta a luglio ma il rinvio al 2024 è ufficiale

Test Drive Unlimited: Solar Crown è stato mostrato con diversi minuti di gameplay nel corso del TDU Connect trasmesso oggi, e al termine dell'evento Nacon ha confermato il rinvio al 2024, ma ha anche annunciato una closed beta che si svolgerà a partire dal 24 luglio e durerà tre giorni.

Come ricorderete, un documento di Nacon ha anticipato la notizia del rinvio di Test Drive Unlimited: Solar Crown, ma non c'era ancora stata una conferma esplicita da parte del publisher francese, che ha dunque effettivamente rimandato l'uscita del gioco per la seconda volta.