Need for Speed: Most Wanted, vediamo come migliora con il path tracing di RTX Remix

Anche Need for Speed: Most Wanted avrà presto la sua mod grafica realizzata con RTX Remix di NVIDIA. Lo youtuber e modder Cycu1 ha infatti pubblicato un video che mostra il gioco arricchito dal path tracing . C'è anche una comparazione con la versione originale, per chi ama fare confronti grafici.

Un'aggiunta facoltativa

Come molte altre mod del genere, anche questa è ancora in sviluppo. Quindi la qualità della versione finale potrebbe ulteriormente migliorare... anche perché attualmente ci sono molti glitch grafici, si vede del ghosting dietro l'auto e il sistema d'illuminazione appare abbastanza sballato. C'è da dire inoltre che l'applicazione della mod sembra modificare moltissimo l'atmosfera del circuito selezionato il che potrebbe non essere gradito da tutti. Comunque sia si tratterà di un'aggiunta facoltativa, quindi nessuno sarà obbligato a installarla.

Comunque sia è interessante vedere cosa si può realizzare usando RTX Remix, uno strumento gratuito messo a disposizione da NVIDIA per aggiungere gli effetti delle sue ultime GPU ai giochi in maniera semplice e, relativamente, veloce.

Nel corso degli ultimi mesi le mod RTX Remix si sono moltiplicate. Ormai ce ne sono per moltissimi giochi, come Tomb Raider 2, Grand Theft Auto: Vice City, Manhunt, Dark Messiah of Might and Magic e Garfield Kart RTX Remix. Ce ne sono in sviluppo anche per Max Payne, Call of Duty 4 e una moltitudine di altri titoli. Insomma, c'è grande fermento nell'aria per l'applicazione di queste tecnologie.