Lies of P e Wo Long: Fallen Dynasty s'incontrano in un DLC gratuito per scambiarsi le armi

Lo studio di sviluppo Neowiz ha annunciato una collaborazione con Koei Tecmo per il lancio di un DLC a tema Wo Long: Fallen Dynasty nel suo soulslike Lies of P. Contemporaneamente, alcune armi del suo gioco saranno aggiunte in quello dell'editore giapponese. Il DLC sarà disponibile in forma gratuita a partire dal 14 febbraio 2024. Per festeggiare l'annuncio, è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che trovate qui di seguito.