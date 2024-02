Steam Next Fest: 15 demo da non lasciarsi sfuggire

Steam Next Fest è un appuntamento davvero irrinunciabile per gli appassionati di videogiochi. Grazie a questo evento periodicamente organizzato da Valve, possiamo provare con mano tanti titoli da inserire nella nostra lista dei desideri e tenere d'occhio per il futuro. È un momento in cui si può sperimentare e magari allontanarsi dal seminato per scoprire produzioni anche molto piccole e particolarmente originali. Ce n'è per tutti i gusti, in questo Steam Next Fest di febbraio, e allora vi consigliamo 15 demo da non perdere per passare in via del tutto gratuita una settimana di divertimento, all'insegna della scoperta e della curiosità. E naturalmente vi invitiamo a segnalarci nei commenti eventuali giochi che non avete trovato in questa vista, ma che sono riusciti a stregarvi: condividere consigli e suggerimenti è uno degli aspetti più belli del vivere eventi di questo tipo!

Tales of Kenzera: ZAU Tales of Kenzera: ZAU è stato annunciato nel corso degli ultimi The Game Awards e ha una data d'uscita davvero prossima Nel corso della serata dei The Game Awards 2023, Abubakar Salim, fondatore di Surgent Studios, ha svelato al mondo il primo videogioco ispirato alla cultura Bantu, dedicato alla memoria di suo padre. Tales of Kenzera: ZAU è pubblicato da Electronic Arts ed è un coloratissimo metroidvania con protagonista Zau, un giovane sciamano deciso a riportare in vita suo padre stringendo un patto con il Dio della morte in persona. Zau desidera ascendere a Nganga, guadagnando i poteri di un guaritore spirituale. Il protagonista può manipolare il tempo e, da quanto visto finora, sembra che l'azione sia particolarmente vivace e ritmata. Come da tradizione in ogni buon metroidvania, guadagneremo numerose abilità che apriranno man mano nuove strade nel mondo di gioco. Non manca molto all'uscita di questa interessante nuova iterazione di un genere molto amato dai giocatori: Tales of Kenzera: ZAU uscirà il prossimo 23 aprile. Potete provare la demo di Tales of Kenzera: ZAU qui.

Death of the Reprobate Death of the Reprobate è una sorta di collage di dipinti del passato animati da un umorismo irriverente e decisamente sboccato Joe Richardson non è nuovo alla creazione di videogiochi totalmente fuori di testa. In The Procession to Calvary aveva utilizzato elementi visuali tratti da dipinti rinascimentali (e non solo) per creare un'avventura picaresca ispirata all'umorismo dei film dei Monty Python. Lo sviluppatore ripropone uno schema simile in Death of the Reprobate, avventura punta e clicca tradizionale nelle meccaniche, ma completamente fuori di testa nella costruzione di un mondo e di una trama demenziali e surreali, il tutto accompagnato da musiche realizzate con strumenti di epoca rinascimentale. Il gioco è ambientato nello stesso mondo di The Procession to Calvary, ma non richiede la conoscenza degli eventi del prequel per poter essere apprezzato. Nella descrizione del prodotto su Steam, Richardson promette che "le gag sui didietro verranno prese molto seriamente". Tuttavia, "anche se alcune battute saranno ridicole, i puzzle avranno perfettamente senso (o se non altro aderiranno a una consistente logica interna)". Death of the Reprobate non ha ancora una finestra d'uscita fissata. Nel frattempo, potete provare la demo di Death of the Reprobate qui.

Pepper Grinder Pepper non si farà fermare da nulla e nessuno per recuperare il tesoro che le è stato rubato da un gruppo di pirati rivali Dopo i tanti rinvii che hanno interessato videogiochi pubblicati da Devolver Digital che sarebbero dovuti uscire nel 2023, il publisher ha molte frecce nel suo arco in serbo per questo 2024. Tra queste troviamo Pepper Grinder, avventura platform bidimensionale che prende il nome dai suoi due protagonisti: Pepper è una ragazza appassionata di tesori, mentre Grinder è la sua potentissima trivella. Dopo che i Darling le hanno rubato tutti i suoi averi, lasciandole soltanto Grinder, Pepper dovrà farsi largo nel mondo piratesco creato dagli sviluppatori di Ahr Ech per riprendersi ciò che è suo. Armoniosa e grezza al punto giusto la pixel art, succosa l'esplorazione e la rocambolesca distruzione dei nemici grazie alla potenza di Grinder. Questo piccolo universo videoludico sembra essere pieno di esseri strampalati e di situazioni sopra le righe, ed è arricchito da una colonna sonora spesso travolgente, capace di accompagnare l'azione in modo trascinante. Potete seguire le avventure di Pepper e di Grinder provando qui la demo di Pepper Grinder.

Ultros Per quanto visto finora, Ultros sembra uno dei metroidvania più stupefacenti dal punto di vista artistico negli ultimi anni Torniamo a parlare di metroidvania, per di più con una data d'uscita ormai prossima: Ultros verrà pubblicato il prossimo 13 febbraio e sta facendo parlare di sé grazie allo stile grafico lisergico, ai suoi colori accesi e una trama che sembra essere ricca di enigmi e misteri. Il protagonista dell'avventura si risveglia all'interno di Sarcophagus, un utero cosmico che fluttua nello spazio e che ospita un antico essere demoniaco dal nome di Ultros. Le battaglie sembrano essere veloci e frenetiche, e l'esplorazione pare offrire molto spazio ai poderosi slanci di fantasia del team di Hadoque. Peculiare è la presenza di un loop temporale associato a un buco nero: ciò ci permetterà di tornare indietro in punti chiave della storia per prendere strade diverse o assumere decisioni differenti. Il tutto in una cornice capace di lasciare senza fiato per l'originalità del comparto artistico, sia a livello visivo, sia a livello musicale: Ultros sembra un trip lisergico in un mondo tanto misterioso quanto conturbante. La demo di Ultros è disponibile qui.

Harold Halibut Harold Halibut è creato con la stessa tecnica di stop-motion adoperata per film celebri come Galline in Fuga, capace di regalare un delizioso tocco materico a quanto proiettato a schermo Il 2024 ci porterà anche l'uscita di un videogioco dal tocco fortemente artigianale e materico: si tratta di Harold Halibut, sviluppato e autopubblicato da Slow Bros. Ogni oggetto e personaggio presente nel gioco è stato realizzato a mano e animato con la tecnica dello stop-motion: per un parallelismo cinematografico particolarmente famoso e riuscito, potete pensare al film Galline in Fuga. Il team di sviluppatori ci condurrà all'interno di un'avventura narrativa di fantascienza, ambientata su una navicella spaziale immersa in un oceano alieno. L'astronave ha lasciato la Terra oltre due secoli fa, alla ricerca di un pianeta ospitale per cominciare una nuova vita per la specie umana. Il protagonista, Harold, è un assistente di Jeanne Mareaux, capo del team di scienziati della navicella. Sembra essere presente un focus molto forte sui rapporti interpersonali a bordo della nave e sulle importanti decisioni che dovranno essere prese sul futuro della spedizione. Potete dare un'occhiata alla demo di Harold Halibut qui.

The Luckiest in the Megaverse Riuscirete a diventare il più Fortunato del Megaverso nella demo del videogioco in produzione negli studi romani di Yonder? Il team romano Yonder ci ha abituati nel corso degli anni a esperienze videoludiche originali e intense. Da Circle of Sumo, passando per Hell is Others, arriviamo alla demo proposta in occasione di questo Steam Next Fest: il gioco in questione si chiama The Luckiest in the Megaverse e ha delle premesse del tutto particolari. Nell'ambito di una trama surreale e con la necessità di premere soltanto un pulsante per poter giocare, dovremo affrontare otto prove di fortuna con livelli crescenti di improbabilità. Sarà presente una classifica per mostrare i giocatori più fortunati: l'obiettivo dichiarato del gioco, d'altronde, è quello di entrare nel prestigioso Club dei Fortunati, e magari riuscire a diventare il più Fortunato del Megaverso. La pixel art in quadricromia è deliziosa, e gli universi in cui mettere alla prova la nostra fortuna sono oltre un miliardo. Potete provare a entrare nel Club dei Fortunati con la demo di The Luckiest in the Megaverse, disponibile qui.

Flock Studiare e convincere creature strampalate a unirsi al nostro stormo è l'obiettivo ultimo di Flock Nel corso del Day of the Devs - The Game Awards Edition 2023 abbiamo potuto apprezzare il trailer di un videogioco multigiocatore in cui l'obiettivo è quello di convincere adorabili creature a unirsi al nostro stormo. Niente cattura, attenzione: soltanto persuasione e voglia di esplorare insieme. Pubblicato da Annapurna Interactive e sviluppato da Hollow Ponds e Richard Hogg, Flock sembra avere tutte le carte in regola per avere successo: creature adorabili, colori deliziosi e un mondo ampio e affascinante da percorrere in volo. Si parte con un piccolo gruppo di pecore alate all'avventura e si scovano esseri diversi tra loro, spesso frutto di miscele immaginifiche tra animali reali. L'obiettivo è studiare e catalogare le creature, spingendole e a unirsi a noi e magari convincerle a regalarci qualcosa di loro (lana, piume) per creare oggetti, vestiti e decorazioni di vario tipo. Flock non ha ancora una finestra d'uscita definita. Potete avere un assaggio dell'avventura volante di Flock nella demo disponibile qui.

Duck Detective: The Secret Salami Il potenziale umoristico dei pennuti, scatenato in ambito videoludico da Untitled Goose Game, sembra essere ampiamente sfruttato nel videogioco investigativo Duck Detective: The Secret Salami Untitled Goose Game ha mostrato al mondo l'incredibile potenziale comico di un'oca. Happy Broccoli Games, con il suo Duck Detective: The Secret Salami, vuole dimostrare che i pennuti possono anche rivelarsi eccellenti detective. Ci troviamo di fronte a un'avventura investigativa all'insegna - scrivono gli sviluppatori - della "de-duck-tion" e dell'analisi attenta dell'ambiente e dei personaggi che troveremo sulla scena del crimine. Il volatile dovrà sventare una sinistra cospirazione a base di salumi utilizzando capacità deduttive, di osservazione e di raccolta di indizi. Ispirato a capisaldi del genere investigativo come Return of the Obra Dinn, Duck Detective: The Secret Salami sembra prendersi molto meno sul serio rispetto all'eccellente videogioco creato da Lucas Pope. L'uscita del titolo creato da Happy Broccoli Games è prevista per quest'anno. Volete aiutare il pennuto a risolvere il caso? Trovate la demo di Duck Detective: The Secret Salami qui.

Cryptmaster Scoprire la parola giusta da dire in ogni situazione è l'obiettivo di Cryptmaster, un dungeon crawler in cui regna sovrano il potere della parola Di' quello che vuoi. Controlla il mondo con le parole. Gioca con il potere. Cryptmaster non fatica a farsi notare per il suo stile grafico pieno di carattere e per la sua presentazione completamente fuori di testa. Si tratta di un dungeon crawler in cui è necessario digitare parole per proseguire. Il gameplay sembra quantomai vario: si va dalle battaglie rap ai combattimenti di carte, passando per la raccolta di enigmatiche creaturine. Digitare parole ci porterà a scoprire nuove abilità con cui permettere ai nostri eroi non morti di avere la meglio sulle sfide del dungeon. Sono presenti personaggi stravaganti, mostri inquietanti e ambientazioni tetre, incredibilmente abbellite da uno stile grafico basato su un forte contrasto tra bianco e nero, occasionalmente arricchite da sparuti tocchi di colore. L'uscita di Cryptmaster è calendarizzata per quest'anno. Potete dire la vostra all'interno del dungeon di Cryptmaster provando la demo qui.

Botany Manor Botany Manor è un'avventura rilassata in cui dovremo studiare e prenderci cura di un ampio numero di piante in un antico maniero inglese Arabella Greene è una botanista in pensione che continua a dedicarsi alla cura e allo studio delle piante. Botany Manor sembra ascrivibile nella categoria trasversale che molti chiamano "wholesome games", quei videogiochi tranquilli e rilassanti in cui combattimenti e contrasti non trovano posto. Ambientato nel XIX secolo in un maniero inglese, il videogioco creato da Balloon Studios è pervaso da un'atmosfera serena, e il tutto è immerso nel verde. Il gioco prevede la risoluzione di enigmi basati sullo studio delle piante e sulla ricerca di soluzioni creative per far crescere la varietà più ampia possibile di vegetali. Esplorare il maniero per creare oggetti utili è essenziale per proseguire nell'avventura, e nel frattempo si troveranno poster, giornali, lettere, quadri che racconteranno storie di questo mondo ormai lontano nel tempo, scoprendo di più anche sulla storia di Arabella. Botany Manor uscirà tra aprile e agosto di quest'anno. Potete esplorare il maniero di Botany Manor e seguire la storia di Arabella Greene provando la demo qui.

Children of the Sun Children of the Sun è pubblicato da Devolver Digital e ci metterà nei panni di una anonima ragazza alla ricerca di vendetta nei confronti dei membri di una setta misteriosa Dopo avervi consigliato la demo di Pepper Grinder, torniamo a parlare di un altro videogioco pubblicato da Devolver Digital. I colori acidi di Children of the Sun accompagnano perfettamente il viaggio mortale della Ragazza, impegnata in una missione di vendetta contro la Setta che le ha rovinato la vita. Children of the Sun è uno sparatutto tattico con elementi da rompicapo in cui ogni colpo conta: in ogni scenario si deve guidare la traiettoria di un singolo proiettile per sterminare i nemici della Ragazza. Sembra essere presente un focus piuttosto forte anche sulla trama, basata sulla storia oscura della Setta e sul misterioso rapporto della Ragazza con il gruppo. Fortemente rigiocabile, Children of the Sun spinge il giocatore a cercare soluzioni creative per arrivare alla soluzione perfetta di ogni livello, incoraggiando la creatività e spingendo alla sperimentazione. Sarà presente anche una classifica online. La data di pubblicazione del gioco creato da René Rother è ancora da annunciare. Nel frattempo, potete guidare il proiettile verso i membri della Setta nella demo di Children of the Sun, disponibile qui.

INDIKA Indika è una suora molto particolare: ha un contatto diretto con il Diavolo, che la costringerà a compiere una missione fuori dalle mura del monastero Dal Kazakistan sta arrivando un'avventura dalla forte spinta narrativa che vede come protagonista una giovane suora accompagnata da un insolito compagno. Indika è il suo nome: impegnata ad adattarsi alla vita monotona del monastero, ha in realtà un conoscente segreto con cui comunica in continuazione. Si tratta del Diavolo in persona, che la condurrà in una missione folle fuori dalle mura del monastero. INDIKA intreccia i temi di religione e autorità con soluzioni registiche che sembrano anche molto originali. Lo studio che sta producendo INDIKA, la cui pubblicazione è prevista in questi primi mesi del 2024, aveva precedentemente sede a Mosca, ma si è trasferito in Kazakistan. Obiettivo dichiarato di INDIKA è sfidare l'approccio consolidato del settore alla creazione di videogiochi: staremo a vedere se la missione della sua e del Diavolo riuscirà a tenere fede a questa ambiziosa aspirazione. Potete seguire il percorso di Indika e del Diavolo nella demo di INDIKA, disponibile qui.

Until Then Until Then è un'avventura narrativa ambientata in un luogo ispirato alle Filippine e che ci metterà nei panni di Mark, un adolescente alle prese con eventi sovrannaturali e con le difficoltà dell'adolescenza Ambientato in una versione fittizia delle Filippine, Until Then è un'avventura narrativa con protagonista Mark Borja, studente delle scuole superiori impegnato a rispettare le scadenza scolastiche, costruire relazioni sentimentali e di amicizia e affrontare le insicurezze della vita da adolescente. Sono presenti elementi sovrannaturali che sconvolgeranno ben presto l'esistenza di Mark e delle persone a lui vicine. I social network fanno parte delle meccaniche del gioco: interagire con i post degli altri utenti online può portare a conseguenze tangibili sull'avventura. La pixel art creata a mano racconta un mondo ricco di chiaroscuri morali e di importanti decisioni da prendere. Sviluppato da Polychroma Games e pubblicato da Modus Games, Until Then non ha ancora una finestra di lancio definita. Potete tuffarvi in questa versione videoludica delle Filippine con la demo di Until Then, disponibile qui.

Mullet Madjack Mullet Madjack è un videogioco d'azione frenetico e a tinte forti in cui bisogna uccidere almeno una volta ogni 10 secondi per sopravvivere Passiamo a un'azione decisamente più frenetica con Mullet Madjack, videogioco in prima persona in cui è necessario uccidere per ricaricare i soli dieci secondi di vita del protagonista, frutto di un'integrazione tra essere umano e Internet che lo porta a necessitare di frequenti scariche di dopamina per sopravvivere. Mullet Madjack ha stile da vendere e una presentazione grafica anime piena di carattere. Sono presenti elementi roguelite, con la generazione di livelli casuali e la ricerca delle sensazioni che si provavano giocando ai vecchi videogiochi arcade, pieni di sfide improbabili da provare e riprovare ancora e ancora, senza stancarsi mai. Aiuteranno a scongiurare la monotonia gli oltre cinquanta potenziamenti che cambieranno radicalmente lo stile di combattimento del protagonista, oltre alla presenza di una modalità procedurale infinita. Mullet Madjack non ha ancora una data d'uscita fissata. Potete buttarvi nella mattanza alla ricerca di dopamina nella demo di Mullet Madjack: la trovate qui.