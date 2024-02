Final Fantasy 7 Rebirth: video compara le modalità grafiche selezionabili su PS5

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video comparativo tra le due modalità grafiche di Final Fantasy 7 Rebirth selezionabili su PS5. Per realizzarlo ha utilizzato la demo ufficiale del gioco, pubblicata nelle scorse ore, in contemporanea con lo State of Play monografico.

Un ottimo lavoro

Come spesso capita in questi casi, le differenze appaiono più nette osservando alcuni dettagli, come i capelli, le ombre e la draw distance, ma a conti fatti non sono poi così rilevanti e mostrano un livello qualitativo complessivo davvero elevato.

In generale, entrambe le modalità hanno mostrato un'ottima stabilità a livello di fluidià. Naturalmente spetterà ai giocatori decidere se preferiscono giocare con un dettagli leggermente più alti o con un framerate più elevato.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth uscirà il 29 febbraio su PS%. Sarà un'esclusiva per tre mesi, quindi potrà uscire su altre piattaforme, come svelato durante l'evento.

Se vi interessa, potete anche provare il gioco, visto che è stata appena pubblicata una demo ufficiale, scaricabile dal PlayStation Store.rie.