Final Fantasy 7 Rebirth: confermata l'esclusiva temporale di tre mesi

Final Fantasy 7 Rebirth sarà un'esclusiva temporale di PS5 per tre mesi. Era già stato detto, ma ora è arrivata la conferma ufficiale dallo State of Play monografico di questa sera. Per trovarla basta andare alla fine dell'evento, durato poco meno di venti minuti, in cui possiamo leggere in grande:

"PlayStation 5 Exclusive" con sotto la scritta: "Non disponibile in altri formati fino almeno al 29 maggio 2024."