Final Fantasy 7 Rebirth: il nuovo esplosivo gameplay e tanti dettagli inediti dallo State of Play

In occasione dello State of Play monografico dedicato al gioco, è stato presentato del nuovo gameplay di Final Fantasy 7 Rebirth, con cui è stata mostrata la versione definitiva del gioco. Il video è iniziato con una breve carrellata sui personaggi. Quindi è entrato in scena il producer Yoshinori Kitase, che ha spiegato brevemente le basi del gioco, prima di lasciare la parola al nuovo trailer.

Il trailer ha mostrato nel dettaglio come sono stati ricostruiti alcuni momenti dell'originale, che i fan ricorderanno benissimo. Abbiamo potuto vedere anche diverse scene di combattimento, legate a nemici generici e a dei boss. Insomma, è stata una ricca carrellata di quello che ci aspetterà in gioco.

Quindi è iniziato un video che ha mostrato altri elementi di gioco, compresi alcuni personaggi secondari, delle sequenze filmate e dei minigiochi. Non sono mancate apparizioni di Zack e Sephiroth. Insomma, è stato proprio un bel vedere. Dopo i trailer, è stata la volta di un video illustrato dagli sviluppatori, che hanno spiegato come la mappa di gioco sia composta da zone interconesse e hanno indicato i luoghi principali che saranno visitabili. Si sono visti anche alcuni mezzi di trasporto, come gli inevitabili chochobo, e alcune nuove evocazioni. Immancabili.

Torneranno anche le quest secondarie, che offriranno modo di esplorare meglio la mappa e metteranno i giocatori di fronte a molte situazioni inedite, create appositamente per Rebirth.

Interessante la presenza di alcune attività presentate con una grafica che imita quella del Final Fantasy VII originale, una citazione che piacerà sicuramente ai fan. Insomma, si tratta di una produzione massiccia, come era lecito attendersi da un titolo di tale fama.

Per altri dettagli, leggete il nostro provato di fresca pubblicazione.