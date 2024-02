Final Fantasy 7 Rebirth: demo disponibile da ora sul PlayStation Store

Come ampiamente preventivato, nel corso dello State of Play monografico dedicato a Final Fantasy 7 Rebirth è stato annunciato il lancio della demo ufficiale sul PlayStation Store, per la gioia di tutti quelli che vogliono provarlo in anticipo prima di acquistarlo o che, più semplicemente, vogliono avere un assaggio di questo attesissimo titolo.

La demo include il flashback di Nibelheim. Prima del lancio sarà aggiunta anche una sezione dedicata a Junon. Il PlayStation Store spiega inoltre:

■I giocatori con i dati di salvataggio della demo potranno avere nel gioco completo il portafortuna moguri e un set di oggetti per l'avventura.

・Portafortuna moguri: un accessorio che aumenta la quantità di risorse estratte a un ritmo prestabilito.

・Set da sopravvivenza: una selezione di oggetti utili per l'avventura, come pozioni ed etere.

■I giocatori che completano l'episodio di Nibelheim potranno saltare quella sezione nel gioco completo.

Potete scaricare la demo cliccando qui.