Steam, attualmente ci sono circa mille videogiocatori che cliccano su di un uovo

La scena PC ci ha spesso presentato dei fenomeni videoludici incredibili e anche quello di oggi non è niente male. Attualmente ci sono circa mille persone che stanno cliccando su di un uovo, ossia che hanno installato Egg, un nuovo clicker game di KolbasinoGames, in cui tutto ciò che c'è da fare è... cliccare su di un uovo posto al centro sullo schermo per far crescere il numero di click conteggiato in cima allo stesso.