Diritto alla riparazione: prolungamento di garanzia se si sceglie di aggiustare il telefono

Quando si discute di tecnologia, in particolar modo del mondo smartphone, ci si trova spesso a considerare due tipologie di utenti: coloro che preferiscono cambiare regolarmente i propri dispositivi per stare al passo con le novità, e chi opta per mantenerli per un periodo più lungo, cercando di prolungarne al massimo la durata. Quest'ultima categoria spesso si trova ad affrontare problemi che diventano via via più gravi man mano che passa il tempo, soprattutto una volta scaduta la garanzia, con il rischio di dover affrontare costi e inconvenienti significativi. Tuttavia, una nuova prospettiva dall'Unione Europea potrebbe cambiare questa dinamica.

Recentemente, il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo preliminare riguardante una direttiva che promuove il diritto alla riparazione.

L'obiettivo è chiaro: favorire la riparazione dei prodotti danneggiati o difettosi anziché la loro sostituzione. Dopo l'approvazione iniziale lo scorso novembre, ora ci avviciniamo alla definizione di un testo che sembra essere quasi definitivo.

Più garanzia a chi ripara Gli utenti di futuri dispositivi Apple e Android potrebbero beneficiare di un'estensione della garanzia di 12 mesi per le riparazioni Attualmente l'Unione Europea già assicura due anni di garanzia sui prodotti.

La nuova direttiva mira ad estendere questo periodo a tre anni, ma solo in determinate circostanze. Ai consumatori sarà data la possibilità di scegliere tra la riparazione e la sostituzione, a condizione che il prodotto sia ancora sotto garanzia: la disposizione imporrà ai venditori di estendere quest'ultima di un ulteriore anno solare nel caso in cui il prodotto sia stato riparato. Oltre a ciò, la legislazione richiederà ai produttori di fornire informazioni dettagliate sui pezzi di ricambio disponibili sui loro siti web, rendendoli accessibili anche per i riparatori indipendenti a prezzi equi per i consumatori.

Inoltre, l'UE garantirà che i produttori di dispositivi Android e altri non utilizzino parti di ricambio di seconda mano o stampate in 3D. L'accordo assicura anche che le riparazioni vengano effettuate entro un tempo e a un prezzo ragionevoli. Inoltre, la nuova legislazione introdurrà un modulo standardizzato di informazioni sulla riparazione, che verrà utilizzato sia dai riparatori che dai consumatori senza costi aggiuntivi. Tuttavia, i riparatori potranno addebitare un sovrapprezzo per i servizi di diagnosi sui dispositivi.