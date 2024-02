Samsung Galaxy Ring: sta emergendo l'ipotesi di un periodo di lancio

L'azienda ha mantenuto un certo riserbo su specifiche tecniche e funzionalità software, limitandosi a confermare la presenza di vari sensori per il monitoraggio della salute e delle attività sportive , in linea con gli standard degli smartwatch attuali.

Forse in autunno

Fino a questo momento, Samsung ha mantenuto una certa riservatezza sulle specifiche del Galaxy Ring, offrendo solo una breve descrizione del suo design minimalista

Secondo le informazioni di Avi Greengart, noto per le sue accurate anticipazioni riguardo ai lanci dei modelli Galaxy S24, l'attesissimo anello si distinguerà per la sua straordinaria leggerezza e sarà disponibile in ben 13 diverse misure, con tre varianti di finitura.

Il prezzo del dispositivo rimane ancora avvolto nel mistero, in attesa di conferme ufficiali.

Considerando che il secondo Unpacked, l'evento della presunta presentazione, di solito si tiene in estate, potrebbe rappresentare il momento ideale per Samsung per rivelare ufficialmente il nuovo Galaxy Ring, con un lancio previsto entro l'autunno.

Per quanto riguarda le funzionalità del futuro dispositivo indossabile di Samsung, al momento non sono disponibili ulteriori dettagli.

Si ipotizza che Galaxy Ring, oltre ad offrire diverse funzioni per il monitoraggio della salute e dell'attività fisica, integrandosi con Samsung Health, potenzialmente includerà anche elementi di intelligenza artificiale.

Molti analisti hanno già individuato diverse somiglianze con l'Oura Ring, dispositivo specializzato nel monitoraggio del sonno e del fitness.

Ma è chiaramente ancora presto per pronostici accurati.