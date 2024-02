Activision Blizzard licenzierà 899 persone il 30 marzo 2024

Lo stato della California ha notificato che il 30 marzo 2024, Activision Blizzard licenzierà 899 dipendenti in sedi differenti. Si tratta di parte dei 1.900 licenziamenti annunciati da Microsoft nelle scorse settimane nel settore videogiochi, quindi non nuovi posti di lavoro tagliati, come confermato anche dal giornalista Tom Warren.

Comunque sia ora sappiamo con precisione quanti sono i dipendenti di Activision Blizzard colpiti dall'ondata di licenziamenti di Xbox e quando saranno effettivamente allontanati dalla compagnia, il che non rende il dato meno impressionante o drammatico.