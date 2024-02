Apple Vision Pro: manca il porno VR, comunità si lamenta

Apple Vision Pro è il costosissimo visore VR di Apple, dedicato in particolare a un'utenza professionale. Insomma, non stiamo parlando di un concorrente diretto dei Quest di Meta o di Index, nonostante la possibilità di giocarci a Resident Evil 4 o guardarci film. Una cosa però non ci si può proprio fare: guardarci il porno VR, mancanza che sta creando non proprio scompiglio tra alcuni utenti.