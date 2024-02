Xbox: grossi influencer tolgono il supporto per l'ipotesi multipiattaforma, è psicodramma

L' addio di Klobrille è già stato riportato, ma a lui si sono accodati molti altri personaggi noti della comunità di Xbox, come Timdog , che ha dichiarato: non sono più un fanboy di Xbox, drammatizzando poi la questione tanto da parlare di paletto piantato nel cuore dell'hardware Xbox e di impossibilità di ripensamento. In un altro messaggio ha detto di considerare un oltraggio l'idea che serie come Halo arrivino su PS5.

Per ora di confermato non c'è nulla, ma le reazioni non si sono fatte attendere, considerando anche l'autorevolezza delle fonti che hanno riportato le indiscrezioni interne al mondo Xbox.

Influencer in rivoltà nel mondo Xbox . Molti nomi noti hanno annunciato pubblicamente di voler ritirare il loro supporto , dopo le voci che vogliono il marchio in procinto di convertire alcuni giochi su PS5 e Nintendo Switch, in particolare Starfield , Gears of War e Hi-Fi Rush.

Un vero e proprio psicodramma

In effetti attualmente la situazione è vissuta come un vero e proprio psicodramma da molti, che non accettano la possibilità di vedere i giochi Xbox sulle console della concorrenza, in particolare PS5. Ad esempio lo youtuber Doc_Dark, autoproclamatosi un "creatore di contenuti della console war" (il che ci fa già capire molto) ha pubblicato un video in cui ha cantato per tre minuti descrivendo la situazione.

Le sue parole sono davvero drammatiche: "Non avrei dovuto piangere, ma non possono lasciar correre... Non riesco a smettere di pensare a tutti i giochi che avremmo potuto giocare e che non abbiamo mai giocato."

L'influencer Xbox KidSmoove ha cambiato il suo banner su X con un logo con scritto "Fuck Xbox", per poi dichiarare Xbox condannata a morte perché secondo lui i giocatori PlayStation e Nintendo non compreranno mai i suoi giochi (non si capisce perché non dovrebbero, nel caso in cui gli interessino).

Molte le dichiarazioni pubbliche di vendita delle console Xbox, con alcuni che hanno addirittura mostrato la ricevuta per dimostrare di averlo fatto.

Nel mentre alcuni membri del team di Xbox hanno ricevuto delle vere e proprie minacce.

Insomma, è un'escalation davvero preoccupante per la salute mentale collettiva, tanto che viene da pensare che Douse di Larian Studios non abbia tutti i torti.