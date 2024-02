Foamstars è stato lanciato senza il trofeo di platino

Foamstars non ha il trofeo di platino. In realtà il gioco è stato lanciato oggi 6 febbraio su PlayStation con un numero davvero ridotto di trofei: soltanto dodici. Quindi chi si aspettava di riscattarlo con l'abbonamento PlayStation Plus (tutte le fasce) e platinarlo, rimarrà molto deluso.

Per chi non lo conoscesse, Foamstars è uno sparatutto online di Square Enix in cui i personaggi combattono a colpi di schiuma. Insomma, si tratta di un titolo decisamente allegro e colorato, che potrebbe rivelarsi una sorpresa grazie al suo essere gratuito.