Licenziamenti Xbox già predetti già nel 2022 come conseguenza dell'acquisizione di Activision

Qualcuno aveva predetto i licenziamenti di Xbox già nel 2022, in tempi non sospetti, come conseguenza dell'acquisizione di Activision Blizzard King. Si tratta di un utente del forum Reset Era, nickname Arc, che aveva anche azzeccato la quantità dei licenziati. Probabilmente era qualcuno interno alla compagnia, che sapeva di cosa stava parlando e i rischi che correvano molti dipendenti. Oppure era semplicemente uno che conosceva bene come funzionano queste situazioni e ha usato la sua conoscenza per fare delle stime. Da notare che è stato bannato. Del resto capita a chi dice la verità di essere spesso oggetto d'odio e reprimenda da parte delle masse.