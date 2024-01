Hi-Fi Rush: patch 7 disponibile, aggiunge il supporto al DualSense di PS5

Lo studio di sviluppo Tango Gameworks ha pubblicato l'aggiornamento 7 di Hi-Fi Rush, che su PC aggiunge il supporto per il DualSense, il controller di PS5. In realtà il DualSense non viene nominato nella nota di rilascio ufficiale, ma la voce: "Aggiunte icone per ampliare il supporto ai controller per PC", fa riferimento proprio all'aggiunta di icone specifiche per diversi controller, incluso quello della console di Sony.

Per il resto, l'aggiornamento 7 "include il bundle Maglietta per l'anniversario, che offre una serie di oggetti cosmetici per ampliare il guardaroba di Chai." Si tratta di quattro nuove magliette e una maglietta bonus esclusiva basata sulla piattaforma su cui si gioca Hi-Fi Rush Hi-Fi RUSH (Xbox, Steam e/o Epic Games Store).