Arzette: The Jewel of Faramore, il gioco ispirato agli Zelda brutti ha una data per i preordini

L'editore Limited Run Games ha pubblicato un nuovo trailer di Arzette: The Jewel of Faramore, un platform ispirato nientemeno che agli Zelda brutti usciti su CD-i, per annunciare la data di apertura dei preordini: il 2 febbraio 2024.

Sì, anche la serie di Nintendo ha i suoi scheletri nell'armadio, che nel caso si chiamano Link: The Faces of Evil e Zelda: The Wand of Gamelon.

In particolare Arzette riprende le rozze sequenze animate dei due titoli, talmente brutte da aver fatto il classico giro di boa ed essere diventate oggetto di culto. Lo sono al punto che Seedy Eye Software, lo studio di sviluppo di Arzette, considera il gioco un seguito spirituale della coppia d'oro del CD-i. Del resto, se ogni tanto viene nominata quella sfortunata console, è proprio grazie a loro.