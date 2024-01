TikTok sfida YouTube: video più lunghi per guadagnare l'attenzione degli utenti

I test iniziali della piattaforma nel formato landscape sono stati seguiti dalla possibilità per gli utenti di caricare video più lunghi dei 10 usuali minuti, come evidenziato dalla versione beta e condiviso tramite uno screenshot su Threads che mostra il messaggio informativo della nuova funzionalità.

Scambio di ruoli

Lo screenshot della nuova funzione di TikTok per video da 30 minuti

Al momento, resta da vedere se gli utenti saranno disposti a dedicare tempo a video così estesi, specialmente considerando il formato verticale predominante su TikTok.

Tuttavia, è probabile che questa transizione venga accompagnata da modifiche all'algoritmo per premiare i creatori che adottano questa direzione.

Con un vasto repertorio di opzioni per consumare contenuti e con gli utenti, soprattutto i più giovani, in cerca costante di nuovi stimoli social, si può forse comprendere meglio la crisi di identità in chiave competitiva che vivono due servizi così importanti come TikTok e YouTube oggi.

L'idea principale di YouTube in tempi recenti è stata quella di promuovere al massimo gli "Shorts", formula mutuata proprio da TikTok.

Al contrario, la piattaforma cinese, che di recente è diventata la prima a raggiungere 10 miliardi di acquisti in app, ha intrapreso una strada diversa, sperimentando nel proporre esattamente l'opposto: offrire contenuti più lunghi e approfonditi ai suoi utenti.

La competizione tra i due servizi riflette la dinamica in costante evoluzione del panorama dei social media, in cui la durata dei video diventa un elemento cruciale nella lotta per attirare e trattenere l'attenzione degli utenti.