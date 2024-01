TikTok è la prima app raggiungere i 10 miliardi di acquisti in-app

TikTok si è recentemente aggiudicata una corona d'oro fatta dei soldi dei propri utenti.

È diventata la prima app nella storia a superare la soglia dei 10 miliardi di dollari spesi negli acquisti in-app.

Questo risultato è emerso dall'analisi delle spese delle app nel 2023 pubblicata da Bloomberg; un primato mai raggiunto da nessun'altro, che sottolinea in modo evidente la forte presenza e l'influenza che il social media cinese detiene nel mercato.

In un anno in cui si prevede un aumento del tempo trascorso dalle persone sui propri dispositivi mobili, tale dominio probabilmente è destinato a crescere.

Con una spesa degli utenti che ha superato i 10 miliardi di dollari solo nel corso del 2023, la capacità di TikTok di generare entrate in modo innovativo e di trovare nuovi metodi di monetizzazione si conferma nel contesto delle tendenze emergenti.

Questo primato è stato conquistato in un anno eccezionale per l'economia delle app, con una crescita dell'11% nel fatturato, trainata principalmente dall'incremento della richiesta di servizi di streaming video come quelli offerti da TikTok e Disney+.