Rabbit R1: un nuovo dispositivo di intelligenza artificiale vuole mettere fine agli smartphone?

L'ascesa vertiginosa dell'intelligenza artificiale ha fatto sì che le aziende siano sempre più convinte di poter porre fine al regno dello smartphone una volta per tutte: ma potrebbe non essere questo il caso per Rabbit R1.

Compagno di viaggio

Rabbit R1 è un nuovo dispositivo mobile potenziato dall'intelligenza artificiale presentato al CES 2024

Al CES 2024, Jesse Lyu ha presentato Rabbit R1, un dispositivo delle dimensioni paragonabili a un case per auricolari wireless che ospita il sistema operativo integrato Rabbit OS.

Rabbit OS è stato costruito da zero, uno sforzo significativo di Rabbit Inc. per non dipendere da sistemi preesistenti come Android.

Rabbit LAM, che lo compone, agisce come un modello in grado di tradurre le interazioni fisiche in azioni virtuali, addestrato appositamente per interagire con una varietà di applicazioni.

Grazie a Rabbit LAM, Rabbit R1 può svolgere varie attività al posto del suo possessore.

Ad esempio, il dispositivo può effettuare acquisti online o eseguire ordini di cibo, gestendo le diverse interfacce delle applicazioni coinvolte.

Ciò si traduce in un'esperienza semplificata per gli utenti, che possono chiedere al dispositivo di eseguire azioni specifiche senza dover imparare a utilizzare app diverse.

Durante la presentazione, Rabbit R1 ha dimostrato la sua versatilità: ha risposto a domande di cultura generale, ha riprodotto musica da Spotify e ha mostrato la capacità di pianificare viaggi in Europa.

Inoltre, ha suggerito itinerari turistici e proposto idee per i pasti basandosi sugli ingredienti presenti nel frigorifero, identificati tramite la fotocamera integrata.

Rabbit R1 consente anche le videochiamate, tuttavia non è classificato come uno smartphone.

L'interazione con il dispositivo può avvenire sia attraverso il touchscreen sia utilizzando comandi vocali tramite gli altoparlanti e i microfoni integrati. L'intelligenza artificiale esegue le azioni richieste e risponde alle domande, ma Rabbit R1 non rimane in ascolto costante: richiede l'attivazione mediante un pulsante laterale.