Humane AI Pin si avvicina: spunta una possibile data di lancio per il prodotto rivoluzionario

Anche se non si è fornita una data specifica, il mese di marzo si presenta come un termine più definito rispetto alla generica indicazione di "inizio 2024" che era stata menzionata lo scorso novembre.

Nella presentazione del mese scorso, Humane ha illustrato come il dispositivo possa accedere a vari servizi di intelligenza artificiale per rispondere alle domande degli utenti, il tutto senza servirsi di uno schermo .

Molto umani

Nella dichiarazione rilasciata da Humane, è possibile trovare maggiori dettagli sulle fasi del processo che hanno incontrato difficoltà e sulla posizione assunta dall'azienda riguardo alle reazioni suscitate.

Sono emersi due problemi nel video, e Humane ha precisato che ciò fosse dovuto al software in fase di sviluppo utilizzato.

Il primo problema è stato un difetto che ha mostrato erroneamente la posizione di un'eclissi passata anziché quella imminente.

Il secondo errore riguardava l'indicazione sbagliata della quantità di proteine, erroneamente associata a mezza tazza di mandorle invece della corretta quantità presente nella mano del CEO Imran.

Humane ha sottolineato che la loro architettura AI è in costante evoluzione e che invieranno regolarmente aggiornamenti over-the-air per migliorare l'esperienza dei clienti, come parte integrante della sottoscrizione al servizio.

Infine, hanno esortato a continuare a fornire feedback, assicurando di essere al lavoro in modo intenso e rapido, e soprattutto, di essere in ascolto.

Gli inconvenienti sarebbero stati risolti e l'azienda ha l'intenzione di aggiornare lo stesso video sul proprio sito web.

Il costo di AI Pin è piuttosto elevato: parte da 699$ per il congegno e richiede un abbonamento mensile obbligatorio di 24$ per l'accesso a un numero di telefono e l'utilizzo dei dati cellulari.

Nonostante rappresenti un dispositivo all'avanguardia, AI Pin implica un costo considerevole. Ci si chiede se investire $699 più $24 al mese sia giustificato.

La fiducia nei risultati delle ricerche dell'IA è un tema rilevante.

Al solito, solo il tempo rivelerà la direzione di questa tecnologia.