Nintendo Switch 2: tra i rumor delle specifiche e quelli di un nuovo Direct, forse ci siamo?

Il 2024 sarà l'anno di Nintendo Switch 2... Ok, lo si diceva anche del 2023 e più ottimisti persino del 2022, ma questa volta gli astri sembrerebbero davvero allineati, con analisti, esperti del settore e persino alcuni sviluppatori che danno ormai per certo l'approdo di un nuovo hardware della grande N sul mercato nel corso dei prossimi 12 mesi. A tutto ciò poi si aggiungono le immancabili voci di corridoio e più nello specifico recentemente sono trapelate alcune presunte specifiche della console e al contempo si è parlato di un Nintendo Direct a stretto giro. Che le due cose siano collegate?

Iniziamo dalle ultime indiscrezioni sull'hardware di Nintendo Switch 2, o qualunque sarà il nome della prossima console. Come abbiamo riportato sulle nostre pagine, una pubblicazione di Taiwan ha condiviso alcune specifiche del nuovo hardware da prendere assolutamente con le pinze, dato che si tratta di uno strano mix di caratteristiche avanzate e altre non proprio all'ultimo grido. Da una parte si parla di un display a 120 Hz, in linea con l'handheld ROG Ally, forse eccessivo se rapportato al chipset NVIDIA T239, già citato in passato in altre fughe di informazioni, e gli 8GB di RAM che dovrebbe montare la console stando a queste informazioni, che garantirebbero un netto balzo tecnologico rispetto al primo Switch, ma non così grande da garantire giochi a 120 fps, se non magari qualche vecchio classico delle passate generazioni adattato appositamente per questo target di framerate.

Si parla anche di una batteria migliorata che dovrebbe garantire una maggiore autonomia e di 64 GB di spazio di archiviazione, che potrebbero non sembrare molti, ma suppongo che saranno espandibili e in ogni caso gli sviluppatori Nintendo si sono dimostrati dei maghi della compressione, ad esempio stipando il vasto mondo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in circa 16,7 GB, mentre Super Mario Bros. Wonder è un peso piuma da 3,65 GB. In tal senso il timore è più verso i giochi delle terze parti, che spesso e volentieri superano i 20 GB totali e anche con le edizioni fisiche sono richiesti corposi download per giocare.

Ribadiamo la necessità di prendere queste informazioni per quello che sono, ovvero come una delle tante indiscrezioni che sono circolate negli ultimi anni. Detto questo, tolto l'esagerata frequenza di aggiornamento a 120 Hz dello schermo, le altre caratteristiche non sembrano poi così improbabili. Certo, gli 8GB di RAM e i 64GB di memoria forse non sono il passo in avanti che in molti speravano, ma sono comunque in linea con la filosofia di Nintendo di non puntare a un hardware all'avanguardia per evitare costi troppo elevati. Del resto Nintendo Switch tutto è tranne che un mostro di potenza, eppure ci ha regalato giochi meravigliosi e ha superarato abbondantemente le 100 milioni di unità vendute.

A proposito di prezzo, la pubblicazione di Taiwn afferma che Nintendo Switch 2 verrà venduta a 400 dollari negli Stati Uniti, quindi il 33% in più rispetto al suo predecessore. Va detto che non siamo più nel 2017 e dunque il prezzo sembra in linea con il mercato odierno. Dello stesso pensiero è anche il noto analista di mercato Serkan Toto, che ha aggiunto che a suo avviso che anche quello dei giochi della prossima console Nintendo sarà più alto, allineandosi a quelli attuali di PS5 e Xbox Series X|S.

È interessante notare che al netto dei numerosi rumor e speculazioni tutte le fonti e gli esperti del settore sembrano concordare sul fatto che Nintendo Switch 2 continuerà la strada battuta dal predecessore, ovvero quello di una console sia portatile che fissa. Sarà vero? Per saperlo bisognerà attendere, ma forse non ancora a lungo.