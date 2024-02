Diablo 4: l'evento a tempo limitato Risveglio Lunare disponibile

Blizzard Entertainment ha annunciato la disponibilità in data odierna di Risveglio Lunare, evento a tempo limitato per Diablo 4, attivo sia nel Regno Eterno, sia nel Regno Stagionale. Per partecipare dovete raggiungere la zona nord di Ked Bardu dove troverete Ying-Yue, capo del Mercato Notturno Lunare. Qui si potrà riscattare la reputazione Favore degli Antenati ricavata dai Santuari Lunari per ottenere molte ricompense legate all'evento.