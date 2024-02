Final Fantasy 7 Rebirth: nuove immagini dallo State of Play monografico

In occasione dello State of Play monografico dedicato a Final Fantasy 7 Rebirth sono state pubblicate delle nuove immagini di gioco, che comprendono momenti di gameplay e artwork. Le trovate raccolte nella galleria sottostante.

Final Fantasy 7 Rebirth in arrivo

Lo State of Play di ieri sera è stato un momento di festa per tutti quelli che stanno aspettando Final Fantasy 7 Rebirth il 29 febbraio. Il gioco sarà un'esclusiva PS5 per tre mesi, quindi potrà uscire su altre piattaforme, come svelato durante l'evento.

Le immagini sono il corollario di quanto visto nel nuovo trailer e mostrano personaggi che incontreremo e luoghi che visiteremo nel corso dell'avventura.

Se vi interessa, potete anche provare il gioco, visto che è stata appena pubblicata una demo ufficiale, scaricabile dal PlayStation Store.

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth è la seconda parte del progetto di remake di Final Fantasy VII, il capitolo più celebre della serie.