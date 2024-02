Square Enix vuole rivoluzionare l'organizzazione interna per migliorare i giochi

Takashi Kiryu, il nuovo presidente di Square Enix, ha deciso di avviare un'opera di ristrutturazione interna alla compagnia per dare inizio a una nuova organizzazione del lavoro per lo sviluppo, che dovrebbe portare a un miglioramento generale nella qualità dei giochi.

"Stiamo attuando una revisione generale per determinare che tipo di struttura organizzativa sia necessaria per realizzare i nostri contenuti, in modo da avere l'approccio migliore", ha riferito Kiryu, riflettendo una volontà di svecchiare la struttura attuale di Square Enix e migliorare la qualità dei giochi e dei prodotti in generale.

Come abbiamo visto, anche gli ultimi risultati finanziari non sono stati particolarmente soddisfacenti, con vendite tenute in piedi da Final Fantasy 16 ma ricavi ancora in calo nell'ultimo trimestre, sebbene per il prossimo le speranze siano più alte, tutte aggrappate a Final Fantasy 7 Rebirth e la nuova espansione Final Fantasy 14: Downtrail.