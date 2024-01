Final Fantasy 17: veterani di Square Enix e Sony parlano di come potrebbe essere

"Penso che per certi versi sarebbe bene guardare al futuro e coinvolgere una generazione più giovane , con una sensibilità più giovanile, per creare un nuovo Final Fantasy con sfide adatte al mondo di oggi", ha detto Yoshi-P.

Stiamo ancora aspettando che Final Fantasy 16 riceva il suo secondo DLC e concluda (sempre che sia veramente la fine) la storia del sedicesimo capitolo, ma una certa fetta di pubblico è già con la mente al futuro più lontano e all'arrivo di Final Fantasy 17 . Come potrebbe essere questo nuovo capitolo? Il produttore di FF 16 Naoki Yoshida (Yoshi-P per i fan) e Shuhei Yoshida di Sony hanno parlato dell'argomento, mettendo in campo idee interessanti.

Come potrebbe essere Final Fantasy 17?

Final Fantasy VII Rebirth

In seguito, Shuhei Yoshida ha chiesto a Yoshi-P quale consiglio darebbe a un giovane director di Final Fantasy 17, e il famoso produttore ha anticipato la sua risposta dicendo: "Final Fantasy significa sfidare ciò che è stato fatto prima". Ed è per questo motivo che ha pensato alla possibilità di due Final Fantasy 17 molto diversi.

"Anche se non voglio certo fare a pugni con i giochi più vecchi, tutti noi creiamo giochi di Final Fantasy pensando che 'il mio sarà il più divertente!'. Quindi il mio consiglio è di tuffarsi e di mettere nero su bianco quello che si ritiene essere il Final Fantasy più divertente prima di pensarci troppo."

"Poi, da lì, puoi decidere cose come: visto che [Final Fantasy] 16 era un gioco d'azione in tempo reale, il mio Final Fantasy avrà sia l'azione in tempo reale che le battaglie a turni. Oppure si può arrivare all'estremo opposto e riportarlo alle sue origini completamente a turni e in pixel art".

A quest'ultima opzione, Shuhei Yoshida ha risposto: "Sarebbe rivoluzionario!".

Probabilmente ci vorrà ancora tanto tempo prima di poter scoprire come sarà il prossimo Final Fantasy, nel frattempo è probabilmente meglio godersi il crossover Final Fantasy 14 x Final Fantasy 16.