Banishers: Ghosts of New Eden, il nuovo trailer parla di amore, morte e sacrificio

Banishers: Ghosts of New Eden si mostra con un nuovo, coinvolgente trailer in cui si parla di amore, morte e sacrificio: gli elementi centrali della trama del nuovo titolo di Don't Nod, che ha per protagonisti due amanti divisi da una barriera insormontabile.

Red e Antea, cacciatori di spettri, si ritrovano infatti a non potersi più sfiorare quando la donna viene trasformata in un fantasma: un tema che riprende per certi versi quello del classico Ladyhawke, e che anche qui viene declinato nella direzione di una possibile salvezza. Ottenerla, però, richiederà parecchio impegno.

In uscita il prossimo 13 febbraio, Banishers: Ghosts of New Eden proverà a ribadire il talento del team francese con gli action RPG e con determinate atmosfere, vedi la loro esperienza con l'ottimo Vampyr, senza ovviamente perdere di vista la qualità della narrazione.