Prince of Persia: The Lost Crown, un video di gameplay con i primi 21 minuti

Prince of Persia: The Lost Crown si mostra in un video di gameplay con i primi ventuno minuti della campagna, pubblicato per l'occasione da IGN. Si tratta dunque delle sequenze introduttive del gioco realizzato da Ubisoft.

Accolto dalla stampa internazionale con voti eccellenti, Prince of Persia: The Lost Crown unisce la tradizionale impostazione bidimensionale delle origini a una struttura metroidvania in grado di aggiungere grande spessore all'esperienza.

A questo impianto si aggiunge inoltre un sistema di combattimento particolarmente solido e divertente, che diventa più vario e sfaccettato man mano che si sbloccano nuove e potenti abilità per il protagonista dell'avventura.