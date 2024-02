Stellar Blade: al via i preorder dell'esclusiva PS5, ecco i dettagli su edizioni, prezzi e bonus

Sono iniziati oggi i preordini di Stellar Blade, sia negli store fisici che tramite il PlayStation Store. Approfittiamo per fare una panoramica delle varie edizioni, prezzi e bonus.

Per quanto riguarda le copie fisiche, in vendita è disponibile unicamente la Standard Edition venduta al prezzo di 79,99 euro.

Sul PlayStation Store, oltre la Standard Edition venduta al medesimo presso, troviamo anche l'Edizione Digital Deluxe da 89,99 euro, che include bonus in oro e punti esperienza, nonché una serie di costumi extra per la protagonista Eve e per i personaggi secondari, di seguito l'elenco di tutti i contenuti:

Tuta astronoma per EVE

Occhiali con mezza montatura per EVE

Orecchini Rettangolo quadruplo per EVE

Giacca da astronoma per Lily

Abbigliamento da astronomo per Adam

Set astronomia per il drone

2.000 ESP PA

5.000 oro, valuta di gioco

A prescindere dall'edizione scelta, prenotando Stellar Blade riceverete anche i seguiti bonus preorder: