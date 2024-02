Phantom Blade Zero: nuovi dettagli sulla demo del gioco PS5 e PC, sarà solo su invito

Phantom Blade Zero avrà una demo, come già sappiamo, e ora scopriamo che la sua durata si attesterà intorno ai 30 minuti. Inoltre, è stato svelato che non sarà aperta a tutti ma verrà proposta tramite invito solo a un gruppo ristretto di persone scelte tramite i social media. Supponiamo che si tratterà delle persone che da più tempo seguono il gioco o che hanno interagito in modo regolare e hanno dimostrato interesse.

La demo, infatti, non è pensata per pubblicizzare Phantom Blade Zero, ma per mettere alla prova quanto realizzato fino a questo momento e migliorare il gioco. In tal senso, ha più senso richiedere il supporto di persone veramente interessante invece di ampliare un po' a tutti la fase di prova.

Il produttore ha infatti alla testata Exputer: "I test sono parte integrante dell'intero processo di sviluppo del nostro gioco; sono una parte dello sviluppo, non un evento di marketing. Non usiamo le demo per aumentare i pre-ordini, ma per perfezionare il gioco in un ambiente reale. È una delle tante cose che prendiamo in prestito dall'esperienza di sviluppo dei giochi per cellulari. Esistono test alfa, beta e pre-lancio. Non sto dicendo che noi faremmo lo stesso, ma mi piace che i giocatori mettano le mani su una prima versione del gioco e che noi lo perfezioniamo fino al test successivo, dal quale i giocatori possono vedere i progressi."

La demo di Phantom Blade Zero non va vista come un annuncio dell'arrivo a breve termine del gioco, precisa inoltre il produttore.