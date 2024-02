Phantom Blade Zero: un trailer in stile anime con gameplay dell'action per PS5 e PC

Come potrete vedere nel player sottostante, il filmato mette in scena uno spettacolare scontro tra due spadaccini, di cui non è possibile intuire il vincitore. Nella parte finale possiamo vedere alcune sequenze che ci offrono un piccolo assaggio del gameplay. Il video inoltre svela che nel 2024 arriveranno ulteriori novità su Phantom Blade Zero e riconferma una demo gratuita su PS5 e PC .

Dopo mesi di silenzio radio, gli sviluppatori di S-Game si sono riaffacciati sui social per festeggiare il Capodanno Cinese presentando un trailer animato di Phantom Blade Zero che nelle battute finali mostra anche alcune sequenze di gameplay inedite.

Che cos'è Phantom Blade Zero?

Annunciato durante il PlayStation Showcase dello scorso maggio, Phantom Blade Zero è stato uno dei giochi ad aver attirato maggior interesse durante l'evento di Sony. Si tratta di un action in terza persona realizzato in Unreal Engine 5 ambientato in un mondo fantasy di ispirazione orientale. Nel gioco vestiamo i panni di Soul, un assassino d'élite di una misteriosa organizzazione chiamata The Order. Dopo essere stato incastrato per l'assassinio del capo del gruppo, il protagonista si vedrà suo malgrado coinvolto in una spietata caccia all'uomo.

Phantom Blade Zero sarà disponibile su PS5 e PC, con gli sviluppatori di S-Game che tuttavia non escludono una versione Xbox Series X|S in futuro.