Steam ha aggiunto il tag 'nano', grazie a Dwarf Fortress e Deep Rock Galactic

Recentemente gli sviluppatori di Dwarf Fortress e Deep Rock Galactic hanno lanciato una campagna tra il serio e il faceto per avere la tag "nano" o, meglio, "dwarf" su Steam, in modo che gli appassionati del genere midget potessero trovare i giochi con protagonisti i nani fantasy anche nel negozio di Valve.

Inizialmente in realtà, la software house di Gabe Newell aveva rifiutato di accontentarli, come svelato in un comunicato congiunto pubblicato il 31 gennaio, specificando però che l'avrebbe aggiunta nel caso gli utenti di Steam avessero iniziato a usare la tag. Gli sviluppatori hanno quindi chiamato a raccolta i fan dei loro giochi, invitandoli a inserire "Dwarf" come tag ovunque avesse senso farlo, per fare pressioni su Valve.