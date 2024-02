George R.R. Martin: online la tossicità cresce e la gente ama ballare sulla tomba di chi fallisce

Lo scrittore George R.R. Martin, cui dobbiamo i libri delle "Cronache del ghiaccio e del fuoco" e lo scenario di Elden Ring di FromSoftware, è tornato a parlare bremente online, spiegando perché non ha più piacere a parlare con i fan. Secondo lui i social media sono dominati dagli anti-fan, gente che sparge tossicità e odio e balla tomba di chi fallisce.

Martin: "La tossicità è in aumento. Era divertente parlare dei nostri libri e film preferiti, e avere dibattiti accesi con i fan che vedevano le cose in modo diverso... ma.. non basta più dire "Non mi piace questo libro... o questo film, vi spiego perché." La gente preferisce parlare di ciò che odia, invece di ciò che ama e prova gusto a ballare sulla tomba di qualsiasi film abbia floppato."