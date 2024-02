Balls of Steel: Atari ha ripubblicato il simulatore di flipper dal titolo virile, con nuovi tavoli

Atari ha ripubblicato lo storico simulatore di flipper Balls of Steel, noto agli appassionati anche per il titolo ammiccante, aggiungendo dei nuovi tavoli legati alla sua storia. I cinque tavoli originali ci sono comunque tutti: Darkside, Barbarian, Firestorm, Mutation, e Devil's Island. A questi sono stati aggiunti Centipede e Missile Command, legati ai rispettivi videogiochi.

Insomma, spendendo 8,79€ si portano a casa ben sette tavoli. Non male, soprattutto per gli appassionati di retrogaming. In realtà, essendo dei flipper, sono giocabili tranquillamente anche da un pubblico più moderno non affamato di grafica.