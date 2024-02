Tomb Raider I-II-III Remastered: svelata la data del preload e le dimensioni su PS4 e PS5

L'inizio del preload sul PlayStation Store è fissato allo scoccare della mezzanotte tra l'11 e il 12 febbraio , ovvero due giorni prima del lancio, fissato per il 14 febbraio anche su Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Per quanto riguarda le dimensioni, parliamo di 3,963 GB su PS5, mentre su PS4 si arriva sui 7,365 GB , in entrambi i casi parliamo di due pesi piuma. Il peso è riferito alla versione 1.000.001 per PS5 e la 1.01 per PS4, dunque con inclusa una prima patch correttiva, a cui potrebbero seguire delle altre al lancio e nelle settimane successive.

Mancano pochi giorni al lancio di Tomb Raider I-II-III Remastered e come al solito PlayStation Game Size ha scrutato nel database del PlayStation Store per offrirci indicazioni circa la data del preload delle copie digitali per PS4 e PS5 e il peso dell'applicazione .

Tomb Raider I-II-III è una raccolta che include le prime tre avventure con protagonista Lara Craft in versione rimasterizzata per piattaforme moderne. Troveremo dunque un comparto grafico ammodernato, con effetti luminosi fissi e altri calcolati in tempo reale, nuovi effetti per le animazioni e modelli poligonali per Lara, nemici e ambientazioni.

Inoltre, tra le novità non mancherà il formato video 16:9, risoluzione e framerate maggiori e la possibilità di passare dalla versione rimasterizzata dei tre giochi a quella originale in qualsiasi momento. Lato gameplay, invece, gli sviluppatori di Aspyr ha preferito non modificare nulla, limitandosi ad aggiungere uno schema di comandi in linea con i tempi.