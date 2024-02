Ovewatch 2: il trailer della Stagione 9 svela modifiche al competitivo e crossover con Cowboy Bebop

Blizzard ha pubblicato oggi il trailer di presentazione della Stagione 9 di Overwatch 2, intitolata "Champions" che sembrerebbe introdurre alcune novità interessanti per i giocatori dello sparatutto multiplayer. La nuova season aprirà i battenti il 13 febbraio 2024.

Quella di spicco è senza dubbio il rework per il sistema di classificazione della modalità competitiva, che vedrà un reset del rango competitivo di tutti i giocatori e modifiche al sistema di progressione, che ora darà anche modo di vedere i progressi fatti, sia in negativo che in positivo, dopo ogni singolo match. Inoltre, con la Stagione 9 verrà introdotto anche il nuovo rango Campione.