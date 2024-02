Stellar Blade: lo sviluppatore indica quante ore servono per la trama e per il 100%

Lo sviluppatore di Stellar Blade, Shift Up, ha condiviso la sua stima della durata del gioco, in particolare per la campagna narrativa e per il completamento al 100%.

Secondo quanto indicato, possiamo aspettarci 25 ore di gioco per il completamento della trama, supponiamo contando anche un po' di elementi secondari. Ovviamente tutto dipende dal proprio stile di gioco.

Per chi invece cerca il 100%, la stima è tra le 30 e le 50 ore. Si tratta di una forbice molto larga, va detto, ma come sempre tutto dipende da quanto si è abili nel cercare tutto ciò che è secondario (e probabilmente dall'uso o meno di una guida).

In ogni caso, abbiamo un'idea generica di cosa possiamo aspettarci ed è già un punto di partenza per organizzare i nostri acquisti in base al tempo che avremo a disposizione ad aprile.