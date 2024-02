I voti di Famitsu della settimana premiamo tre giochi famosi e di alta qualità

Ricordiamo che Famitsu utilizza una struttura a quattro recensioni realizzate da quattro persone diverse. Ogni recensore assegna un voto da uno a dieci. Le singole valutazioni si sommano infine in un valore finale in quarantesimi. Ottenere 40/40 non è facilissimo e, infatti, solo recentemente è stato assegnato il 30esimo 40/40 nella storia della rivista .

I voti della settimana

Il protagonista di Prince of Persia The Lost Crown

Come detto, si tratta di una settimana molto positiva per Famitsu, che ha assegnato tutti voti molto alti. Il "peggiore" a questo giro è Prince of Persia The Lost Crown che ottiene ben tre otto e un nove.

A pari merito invece troviamo Tekken 8 e Granblue Fantasy: Relink, che ottengono quattro 9/10 a testa per un voto totale di 36/40. Si tratta di ottimi risultati per giochi di qualità.

