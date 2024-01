Famitsu ha assegnato il suo 30esimo voto perfetto nell'intera storia della rivista

The Inquisitor è invece il gioco di ruolo d'azione in arrivo l'8 febbraio 2024 che ci mette nei panni di un inquisitore al servizio di Gesù che, in questa storia, non morì sulla croce ma scese e scatenò la propria vendetta sui miscredenti.

Harpoon Shooter! Nozomi è uno sparatutto a scorrimento orizzontale con grafica in pixel, disponibile da alcuni mesi anche su Steam.

Ricordiamo che Famitsu gestisce le recensioni con una struttura a quattro voti assegnati da quattro persone diverse. I voti in decimi si sommano per un totale di 40 punti.

Famitsu ha pubblicato le nuove recensioni della settimana e tra di esse vi è anche Like a Dragon: Infinite Wealth, che si è aggiudicato un 40/40. Ecco tutti i giochi della settimana:

Like a Dragon: Infinite Wealth e il suo punteggio perfetto

Like a Dragon: Infinite Wealth ha ottenuto un 40/40, evento non poi così comune per Famitsu. Si tratta infatti del 30esimo gioco nella storia della rivista a ottenere il voto perfetto e solo il secondo della saga. Il primo e fino ad oggi unico capitolo ad aver ottenuto 40/40 era Yakuza 5 su PS3.

Like a Dragon: Infinite Wealth è il capitolo della saga con la media voti più alta di sempre, quindi non è affatto strano che anche Famitsu abbia assegnato un voto alto, ma il 40/40 è comunque un piccolo evento. Potete leggere la nostra recensione di Like a Dragon: Infinite Wealth qui.