Xbox: aumento del 49% dei ricavi con l'acquisizione di Activision Blizzard e dopo i licenziamenti

Microsoft ha rivelato di aver registrato un aumento del 49% dei ricavi della divisione Xbox. Nel corso di una conferenza stampa, l'amministratore delegato Satya Nadella ha rivelato che l'azienda ha registrato nuovi record di utenti attivi mensili per Xbox, PC e dispositivi mobili. Di questi, il mobile rappresenta da solo 200 milioni di utenti attivi mensili.

I ricavi da contenuti e servizi Xbox sono aumentati del 61%, grazie all'impatto netto di 55 punti di Activision, mentre i ricavi da hardware Xbox sono aumentati del 3% rispetto all'anno precedente. L'azienda prevede inoltre un calo dei ricavi da hardware in futuro: la crescita deriverà principalmente dalle vendite di software e dai servizi di abbonamento.

I nuovi dati sulle entrate tengono conto dell'acquisizione di Activision Blizzard King, che ha portato sotto l'ombrello di Microsoft grandi giochi, tra cui franchise come Call of Duty e World of Warcraft, oltre a Diablo e Overwatch. L'aumento degli utenti attivi mensili su dispositivi mobili è probabilmente da attribuire a prodotti come Candy Crush Saga di King.

Alla fine del 31 dicembre, Microsoft ha visto i suoi ricavi videoludici salire a 7,1 miliardi di dollari, attribuendo 44 punti percentuali di impatto netto ad Activision Blizzard.

"Per quanto riguarda i giochi, prevediamo una crescita dei ricavi intorno ai 40 punti percentuali, compresi circa 45 punti percentuali di impatto netto dell'acquisizione di Activision", ha dichiarato Amy Hood, direttore finanziario di Microsoft. "Prevediamo una crescita dei ricavi dei contenuti e dei servizi Xbox poco oltre i 50 punti percentuali, trainata da circa 50 punti percentuali di impatto netto dell'acquisizione di Activision".