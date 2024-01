Suicide Squad, i giocatori colpiti dal disservizio ricevono valuta in game pari a 20$

Secondo quanto riportato da VGC, i giocatori che possiedono la versione Deluxe di Suicide Squad: Kill the Justice League riceveranno un risarcimento per i disservizio del periodo di lancio. Precisamente, verrà donata valuta in-game per un valore di 20 dollari.

"Grazie per essere stato uno dei nostri primi giocatori su console durante l'accesso anticipato a Suicide Squad: Kill the Justice League", ha dichiarato Rocksteady in un messaggio inviato ai giocatori della Deluxe Edition direttamente all'intero di Suicide Squad: Kill the Justice League.

"Riconosciamo che sei stato paziente con noi durante i primi aggiornamenti dei server di lancio e vorremmo mostrarti il nostro apprezzamento per la tua pazienza con un regalo speciale di 2000 LuthorCoin. Grazie ancora!"

In Suicide Squad: Kill the Justice League, 2000 "LuthorCoin" possono essere acquistati per $20. Attualmente, le skin standard del gioco possono essere acquistate per 1000 monete. Le varianti "Deluxe" e "Leggendarie" della maggior parte delle skin possono essere acquistate a partire da 2000 LuthorCoin.