DOOM è stato riprodotto con i batteri dell'intestino: non è uno scherzo

Vale la pena notare che la stessa Ramlan sottolinea che "far funzionare" DOOM utilizzando le cellule sarebbe un'impresa enorme a causa delle loro capacità estremamente limitate. Ciò che è riuscita a fare, tuttavia, è stato utilizzare la parete di cellule come display per DOOM, renderizzando il gameplay con l'E. coli illuminata.

La sapete la battuta sul fatto che DOOM gira su qualsiasi macchinario? Il vostro frigorifero, per esempio. O il robot aspirapolvere . Bene. Tutto questo è un'inezia, perché DOOM ora gira anche sui batteri dell'intestino . Sul serio. No, davvero sul serio. Non i vostri batteri dell'intestino, ovviamente, a meno che ci sia qualcosa che dovete dirci.

Aspettiamo l'analisi di Digital Foundry?

Tuttavia, non aspettatevi di poter provare in prima persona DOOM versione E. Coli usando il rivestimento del vostro intestino in tempi brevi. Per prima cosa, avviare il gioco in questo modo richiede tanto tempo. Per visualizzare un fotogramma del gameplay semplificato in bianco e nero - a una risoluzione di 32x48 pixel - le cellule hanno impiegato 70 minuti per illuminarsi e otto ore e 20 minuti per tornare allo stato iniziale quando non avevano più bisogno di essere illuminate. In altre parole, si tratta di circa otto - nove ore per visualizzare ogni singolo fotogramma di gioco. E poi ci lamentiamo del frame rate di Bloodborne.

Ramlan ha quindi fatto i conti per sapere quanto tempo servirebbe ipoteticamente per completare il gioco in questo modo. Se una partita media di DOOM dura circa cinque ore e il gioco originale funziona a 35 fotogrammi al secondo (il suo limite massimo), il display cellulare impiegherebbe 599 anni per giocare a DOOM dall'inizio alla fine.