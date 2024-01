Electronic Arts non può dire nulla su Nintendo Switch 2, ma apprezza le nuove console

Electronic Arts ha sviluppato svariati videogiochi per Nintendo Switch nel corso della generazione che sta per concludersi. Cosa possiamo aspettarci quindi da EA su una nuova piattaforma della grande N? Il CEO Andrew Wilson non ha potuto e voluto dire alcunché sulla questione, ma ha ammesso che nuovi hardware sono sempre i benvenuti.

Precisamente, Wilson ha detto: "Non posso assolutamente commentare nulla che non sia stato annunciato, né riconoscerlo in alcun modo... Quindi, senza fare commenti su nulla che riguardi Nintendo o Switch, mi limito a dire che le nuove piattaforme sono un bene per noi, e quando i nuovi miglioramenti offrono una maggiore [potenza], questo è tipicamente un vantaggio per il nostro portfolio di giochi e per le comunità che li giocano".

I nuovi hardware pubblicati regolarmente negli ultimi 20 anni hanno offerto di volta in volta CPU, GPU, memoria, durata della batteria e risoluzioni dello schermo migliori, il che, secondo Wilson, consente a EA di offrire una maggiore "immersione" in franchise chiave come Apex Legends, Battlefield ed EA Sports FC. E questo è un bene non solo per le comunità che giocano a questi giochi, ma anche per gli affari, ammette Wilson.