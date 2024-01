Never Grave, gli autori di Palworld ci riprovano con un gioco-copia basato su Dead Cells

Così come Palworld è conosciuto, magari erroneamente , come il Pokémon con le pistole, Never Grave: The Witch and The Curse è l'Hollow Knight con le loli, ovvero una protagonista molto giovane. La verità però è che Palworld non è Pokémon e allo stesso modo Never Grave non è Hollow Knight. Never Grave: The Witch and The Curse è infatti in realtà una copia - ancora una volta probabilmente non illegale - di Dead Cells con qualche meccanica aggiuntiva costruita sopra.

È successo di nuovo. I creatori di Palworld sono al lavoro - tramite la propria sussidiaria Frontside 180 per la precisione - a un nuovo gioco che immediatamente ha richiamato l'attenzione per la sua estrema somiglianza con un altro famoso titolo: Hollow Knight.

Never Grave: le idee “copiate”

Never Grave: The Witch and The Curse non a caso usa un certo stile grafico

Comprendiamo perfettamente perché Never Grave: The Witch and The Curse abbia causato un paragone immediato con Hollow Knight. Ambientazioni e stile grafico richiamano alla mente il prodotto di Team Cherry. La verità però è che non ci assomiglia poi così tanto (guardate Crowsworn per vedere un vero Hollow-like) in quanto in termini di struttura ne è molto lontano.

Never Grave è, infatti, strutturalmente Dead Cells. Non si può mai affermare in modo ufficiale che un gioco abbia preso pesante ispirazione da un altro, senza sentirlo dire dai suoi sviluppatori, ma onestamente in questo caso è così difficile negare la fonte di ispirazione, che abbiamo il coraggio di confessarla o meno.

Come Dead Cells, Never Grave è un roguelite d'azione a scorrimento orizzontale nel quale possiamo scegliere un dungeon da esplorare, alla cui fine vi sarà un boss molto potente da sconfiggere. Avanzando raccogliamo risorse e possiamo potenziare il personaggio e, sbloccando nuove armi ed attacchi, questi appariranno all'interno di lanterne visibili nell'area di avvio, esattamente come Dead Cells.

La struttura di attacchi, schivate, equipaggiamento di abilità speciali è esattamente quella di Dead Cells. Cambia il ritmo degli scontri, però, visto che sono meno rapidi e i nemici meno aggressivi. Al tempo stesso, la nostra streghetta è un po' meno agile, quindi il tutto è equilibrato. Visto che la demo include solo la prima regione è difficile dirlo, ma crediamo che Never Grave cerchi di essere un po' più abbordabile della sua fonte di ispirazione, ad esempio grazie al fatto che in caso di morte ogni risorsa ottenuta rimane in nostro possesso e quindi vi è sempre un po' di progresso.