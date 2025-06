Never Grave: The Witch and The Curse non uscirà più in accesso anticipato, ma direttamente in versione completa

Pocketpair Publishing, etichetta collegata allo studio di sviluppo della hit Palworld , ha annunciato che il suo prossimo gioco, il metroidvania Never Grave: The Witch and The Curse verrà lanciato direttamente in versione completa , invece di uscire in Accesso Anticipato come inizialmente pianificato. Sono state anche annunciate delle altre versioni, oltre a quella PC, lo vedremo anche su: Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X e S.

Sviluppato da Frontside 180 Studio, un team interno, Never Grave: The Witch and The Curse ricorda moltissimo Hollow Knight nello stile visivo, nonostante sia abbastanza diverse nelle caratteristiche, tra elementi roguelike, modalità cooperativa e quant'altro. Pocketpair ha annunciato che al lancio supporterà anche il cross-play.

Annunciato a maggio 2023, ha ricevuto una demo pubblica a gennaio 2024. Proprio grazie ai feedback ricevuti dalla demo, che hanno permesso di affinare l'esperienza di gioco Pocketpair ha deciso di evitare l'accesso anticipato su Steam e di andare direttamente di versione completa.

Attualmente pare che gli sviluppatori stiano portando gli ultimi ritocchi al gioco, che non ha ancora una data d'uscita ufficiale.

Per il resto, ribadiamo che Never Grave: The Witch and The Curse uscirà su PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X e S. Vedremo se entro la fine del 2025 o successivamente.