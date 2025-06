Dying Light: The Beast spiega come sopravvivere a Castor Woods in un nuovo video

Come sopravvivere a Castor Woods in Dying Light: The Beast? Lo rivela il nuovo video realizzato da Techland, in cui gli sviluppatori del gioco parlano delle tante insidie presenti all'interno dello scenario e di ciò che bisogna fare per non finire ammazzati in men che non si dica.

Il primo suggerimento è quello di controllare dietro ogni angolo, perché è li che potrebbe nascondersi un pericolo inaspettato oppure magari una risorsa preziosa da raccogliere. Dunque meglio esplorare le case abbandonate, ma facendo attenzione agli infetti, che di giorno tendono a rifugiarsi al loro interno.

Il secondo suggerimento è quello di sfruttare il territorio e i veicoli per spostarsi più rapidamente all'interno della mappa, ricorrendo alle auto dei ranger che sono robuste e veloci: perfette per trasportare oggetti o semplicemente per sfuggire a orde di nemici infuriati. Occhio però al livello del serbatoio!

Dopodiché ci sono i rifugi, importantissimi per tirare il fiato senza preoccuparsi di presenze minacciose, approfittando dell'occasione per riposarsi, gestire l'inventario, potenziare le armi e tutto il resto.